Макао, Китай, , 05:35 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) Макао сократился на 8,9% в годовом исчислении в реальном выражении в первом квартале 2022 года в результате ослабления общего спроса, сообщил департамент статистики специального административного района (САР), передает агентство Синьуха.

Макао

Последний отчет Службы статистики и переписи населения (DSEC) показал, что неявный дефлятор ВРП, который измеряет общие изменения цен, вырос на 0,3% в годовом исчислении в первом квартале.

Экспорт услуг сократился на 4,7% в годовом исчислении, из которых экспорт игровых услуг сократился на 25,1%, в то время как экспорт других туристических услуг увеличился на 1,9%. Между тем, экспорт товаров увеличился на 56,8%. Внутренний спрос сократился на 1,2% в годовом исчислении из-за снижения частного потребления. Импорт товаров и услуг вырос на 29,0% и 2,8% соответственно.

В условиях неопределенных экономических перспектив и вялого рынка труда расходы жителей на товары длительного и полупостоянного пользования сократились, что привело к падению расходов домохозяйств на конечное потребление на внутреннем рынке на 2,2% в годовом исчислении.

Кроме того, расходы домохозяйств на конечное потребление за рубежом сократились на 10,8% из-за возобновления пандемии на материке. Общее частное потребление сократилось на 2,7% в годовом исчислении.

Государственные расходы на конечное потребление показали снижение на 2,0% в годовом исчислении, что связано с сокращением расходов правительства САР на предотвращение пандемии. Чистые закупки товаров и услуг сократились на 6,9%, в то время как оплата труда сотрудников выросла на 1,3%.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 3,4% в годовом исчислении, из которых инвестиции в строительство сократились на 1,9%, в то время как инвестиции в оборудование выросли на 30,5%. Инвестиции в государственное строительство и инвестиции в оборудование выросли на 40,6% и 242,4% соответственно.

Что касается частных инвестиций, то инвестиции в строительство сократились на 19,4% из-за сокращения инвестиций в казино. Тем не менее, инвестиции в оборудование показали рост на 22,4%. Торговля товарами продолжала процветать, при этом импорт и экспорт товаров выросли на 29,0% и 56,8% в годовом исчислении соответственно. Число посетителей, прибывших в Макао, выросло на 8,0% в годовом исчислении в первом квартале.