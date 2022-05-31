Екатеринбург, 31 мая 2022, 06:07 — REGNUM В Екатеринбурге обнаружили фарш, заражённый опасными бактериями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Уральское предприятие самостоятельно направило продукцию на производственный контроль. В ходе исследования выяснилось, что фарш заражён сальмонеллой группы С. Данные бактерии являются возбудителем опаснейшей кишечной инфекции. Они устойчивы к антибиотикам и выживают в условиях экстремального холода.
На прилавки заражённый фарш не попал. Опасную продукцию изъяли.