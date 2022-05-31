Шанхай, Китай, , 05:31 — REGNUM Чтобы скоординировать борьбу с COVID-19 с экономическим развитием, муниципальное правительство Шанхая запустило план действий по ускорению восстановления экономики, сообщает агентство Синьхуа.

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В соответствии с планом, состоящим из 50 политик и мер, городская система одобрения возобновления производства будет отменена с 1 июня, сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Шанхая У Цин.

В то же время город будет способствовать возобновлению работы во всех секторах, расширяя объем субсидий на профилактику эпидемий и дезинфекцию предприятий, стабилизируя производственные цепочки и цепочки поставок в дельте реки Янцзы, а также выравнивая внутреннюю и международную логистику и транспортные каналы.

Город снизит арендную плату, налог на имущество и городской налог на землепользование для квалифицированных предприятий. Он также будет предоставлять субсидии пользователям-нерезидентам в отношении платы за воду, электроэнергию и природный газ.

Согласно плану, также будут приняты меры по стабилизации иностранного капитала, стимулированию потребления и расширению инвестиций. Шанхай создаст механизм для организации назначенного персонала для содействия возобновлению работы ключевых предприятий, финансируемых из-за рубежа, и запустит систему онлайн-обслуживания крупных проектов, финансируемых из-за рубежа.

Он начнет процесс приема заявок на получение специальных средств для развития региональной штаб-квартиры транснациональных корпораций в Шанхае досрочно в 2022 году.

Город будет постепенно снижать налог на покупку некоторых легковых автомобилей в соответствии с требованиями национальной политики. Он также будет предоставлять субсидии потребителям, которые заменяют автомобили на чисто электрические, и поддерживать крупные коммерческие предприятия и платформы электронной коммерции в выдаче потребительских купонов.