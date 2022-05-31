Солнечный, Хабаровский край, 31 мая 2022, 05:30 — REGNUM В посёлке Горин Солнечного района вечером 30 мая 8-летний мальчик на велосипеде столкнулся с грузовым автомобилем — ребёнок погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Читайте также: В Челябинской области «Газель» сбила пятилетнего велосипедиста
Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнем Уфалее Челябинской области автомобиль «Газель» сбил велосипедиста 2017 года рождения.