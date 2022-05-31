В Хабаровском крае под колесами грузовика погиб ребёнок-велосипедист
Солнечный, Хабаровский край, 31 мая, 2022, 05:30 — ИА Регнум. В посёлке Горин Солнечного района вечером 30 мая 8-летний мальчик на велосипеде столкнулся с грузовым автомобилем — ребёнок погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Велосипед
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Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнем Уфалее Челябинской области автомобиль «Газель» сбил велосипедиста 2017 года рождения.