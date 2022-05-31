Шанхай, Китай, 31 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. На фоне последней вспышки COVID-19, финансируемые из-за рубежа банки в Шанхае предоставляли различные финансовые услуги предприятиям и помогали им привлекать капитал и хеджировать риски, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Учитывая влияние COVID-19 на автомобильную промышленность, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China) провел пять сделок с ценными бумагами, обеспеченными активами (ABS), с целью привлечения капитала для компаний автомобильной промышленности, застраховав 400 млн юаней (около $59 млн) и купив ABS на 600 млн юаней в апреле, заявил глава департамента рынка капитала банка Чэнь Шилэ.

Глобальные банки в Шанхае также помогли внешнеторговым компаниям застраховать риски волатильности обменного курса. Для клиента, импортирующего железную руду в долларах США, BNP Paribas (China) предложил план хеджирования платежей на сумму $30 млн.

Хотя юань обесценился по отношению к доллару США, форвардный валютный контракт гарантировал предприятию стабильный доход и ожидания, сказал старший эксперт банка Чжан Дафань.

United Overseas Bank (China) Limited в течение этого периода содействовал квалифицированным предприятиям в трансграничных расчетах в китайских юанях, чтобы помочь им избежать торговых рисков, связанных с колебаниями обменного курса. Банк заявил, что продолжит предоставлять комплексные финансовые услуги китайским и мировым предприятиям и интегрировать деловые сети с АСЕАН.