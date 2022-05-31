Пекин, 31 мая, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Объем производства литий-ионных аккумуляторов в Китае превысил 95 ГВт/ч в марте и апреле, поскольку сильный импульс роста сектора электромобилей продолжал стимулировать расширение, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В частности, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, выработка литий-ионных аккумуляторов, используемых для хранения энергии и для питания электромобилей, превысила 10,5 ГВт/ч и 34,6 ГВт/ч соответственно. За двухмесячный период китайский экспорт литий-ионных аккумуляторов был оценен в 42,3 млрд юаней (около $6,28 млрд).

Китай уже пять лет подряд является крупнейшим в мире рынком потребления литий-ионных аккумуляторов. По данным министерства, в прошлом году общий объем производства в отрасли превысил 600 млрд юаней.