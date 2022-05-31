Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Ситуация на Украине, как полагают власти США, может стать ещё серьёзнее, поэтому администрация Белого дома предпринимает шаги, чтобы не допустить этого. Такое заявление сделал 30 мая глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телеканалу Fox News.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — пояснил Марк Милли.

По словам Милли, переговоры между российскими и американскими военными — это один из важнейших шагов в вопросе недопущения эскалации на Украине. В частности, Милли напомнил, что в мае он провёл телефонный разговор с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, а глава Пентагона Ллойд Остин общался по телефону со своим коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Милли отметил, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. В процессе беседы стороны обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли не исключил переговоров по мирному урегулированию на Украине.

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