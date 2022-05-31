Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, находившегося в розыске в течение 10 лет. Уральцу вменяют разбойное нападение, сообщили журналистам в пресс-службе СКР Свердловской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

В декабре 2012 года мужчина с сообщниками проник в одну из квартир Екатеринбурга. В помещении находились только дети. Злоумышленники похитили из квартиры крупную сумму денег, угрожая несовершеннолетним муляжом оружия.

После совершения разбоя мужчина уехал за рубеж, женился и взял фамилию супруги. Через некоторое время уралец вернулся в Екатеринбург, где 22 февраля его задержали правоохранители. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщникам злоумышленника уже вынесли приговор за совершённое преступление.