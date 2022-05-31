Благовещенск, , 05:21 — REGNUM В Приамурье отменили обязательное ношение защитных масок в общественных местах. С 30 мая эта мера профилактики коронавируса носит рекомендательный характер. Изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор области Василий Орлов. Документ опубликован на сайте правительства региона.

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В распоряжении слово «обеспечить» заменили на «рекомендовать». Теперь в Приамурье населению рекомендуют носить маски в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Приамурье за 30 мая выявили 43 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 40). Всего в области за всё время пандемии переболели COVID-19 107 887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрирован 170 751 новый случай заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 411 пациентов с COVID-19.