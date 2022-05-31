Хабаровск, 31 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Баржи с углём, которые несколько дней назад были отправлены по Амуру из Хабаровска в китайский порт Тунцзян, так и не доставили груз получателю. Санитарные власти этого муниципалитета Китая неожиданно отменили ранее принятое решение об открытии международной торговли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Old.sakha.gov.ru Баржа с углём

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«Пока баржи были в пути, а до Тунцзяна от Хабаровска около 300 км, китайская сторона вновь ввела ограничение на приём грузов из России. Они это объясняют усилением мер по недопущению завоза коронавирусной инфекции. Баржи стоят у Нижнеленинского в ожидании дальнейшей информации. По-прежнему нет грузооборота между Хабаровском и другими ближайшими речными портами Фуюань, Жаохэ», — пояснила пресс-секретарь Хабаровской таможни Евгения Рычгорская-Савич.

Несмотря на закрытые речные пункты пропуска между Россией и Китаем на Амуре и Уссури, товарооборот продолжается и даже растёт через автомобильные и железнодорожные погранпереходы в Приморье. Там наладили бесконтактную транспортировку с тщательной дезинфекцией грузовиков. В речных портах наладить такую систему сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные порты Китая сообщили о более высокой пропускной способности в мае.