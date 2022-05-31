Пекин, , 05:18 — REGNUM В апреле Китай наказал 11 351 человека за нарушение кодекса из восьми пунктов об улучшении поведения партии и правительства, сообщил 29 мая на своем вебсайте главный орган КНР по борьбе со взяточничеством, передает агентство Синьхуа.

Юань Fotolia, selensergen

Наказанные были причастны к 7441 делу, говорится в ежемесячном заявлении Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии Китая. Среди них 7603 получили партийные дисциплинарные или административные взыскания, говорится в заявлении.

Всего 6411 человек были наказаны за участие в формальностях ради формальностей или бюрократизме, а 4940 были наказаны за гедонизм и экстравагантное поведение. В конце 2012 года КПК опубликовала свои правила бережливости из восьми пунктов для борьбы с нежелательной практикой работы.