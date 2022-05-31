Хабаровск, , 05:24 — REGNUM Жители села Лазарев в Хабаровском крае записываются в очередь, чтобы купить булку хлеба. Ситуация обострилась из-за конфликта местных властей и предпринимателя.

Хлеба нет

По информации телеграм-канала Amur Mash, предприниматель Владимир Сергеев арендовал помещение под магазин и пекарню у администрации Лазарева около 20 лет назад. Постепенно здание ветшало — отремонтировать его властям было не на что. Договорились, что Сергеев отремонтирует в счёт платы за аренду, но договор в своё время не составили. В итоге его затраты на приведение в порядок помещений составили 4 млн рублей.

Компания пекла по 500 буханок хлеба двух видов, а также пиццу, пирожки, чебуреки и прочее. С 1 июня пекарня уже работать не будет.

В 2019 году предпринимателю принесли повестку в суд. Администрация хотела взыскать долги за аренду. Владимир Сергеев считает, что всё из-за того, что он подал свою кандидатуру на должность главы села — выборы проиграл. Хлеб в Лазарев теперь возят из Нигиря за 25 км.

Жители села собирают подписи в поддержку бизнесмена и хотят отправить его губернатору края Михаилу Дегтяреву.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине производителям хлеба выделят 14 млн рублей — средства будут предоставлены предприятиям в виде субсидий на возмещение затрат. Условием предоставления господдержки будет неповышение цены в месяц получения субсидии.