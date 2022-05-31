Москва, , 05:07 — REGNUM О героизме и мужестве младшего сержанта Даниила Рыжкова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, рассказали 30 мая в Министерстве обороны России.

Младший сержант Даниил Рыжков Министерство обороны России

Младший сержант Даниил Рыжков, действуя в составе мотострелковой роты, выполнял боевую задачу по освобождению от украинских карателей одного из населённых пунктов. В ходе боевых действий противник попытался отрезать от основных сил взвод мотострелков, в состав которого входил младший сержант Рыжков.

Оценив ситуацию, Даниил Рыжков принял решение вместе с отделением прорваться через редуты противника на БТР, ведя огонь по боевикам. Во время боевого столкновения младший сержант Рыжков получил ранение в руку осколком от минометного снаряда, разорвавшегося в непосредственной близости с БТР. Однако Даниил оказал себе помощь самостоятельно и продолжил бой.

Младший сержант Рыжков ликвидировал в бою до десяти киевских боевиков. Благодаря мужеству и отваге младшего сержанта Даниила Рыжкова, а также его умению оперативно оценивать ситуацию на поле боя, попытка окружения российских мотострелков украинскими неонацистами потерпела крах. Киевские боевики, понеся серьёзные потери, вынуждены были отступить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме и мужестве старшины Галины Пидгурской, санитарного инструктора. Благодаря её самоотверженности и высокому профессионализму, были спасены жизни десяти российских военнослужащих.

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