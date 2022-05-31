Екатеринбург, , 05:04 — REGNUM В Екатеринбурге подвели итоги опроса о судьбе Краснознамённой группы, проводившегося на портале мэрии. Больше всего принявших участие отметили вариант площадь Первой Пятилетки.

Краснознамённая группа, Екатеринбург © Суть времени

Всего в голосовании приняли участие около 2,3 тысяч горожан. Вариант-победитель набрал 41,8% голосов, ещё 31,1%проголосовали за появление Краснознамённой группы на пересечении пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина. Территорию на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей выбрали 14% опрошенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Краснознамённая группа простояла на Плотинке почти 40 лет. Она появилась там в 1974 году. Демонтировали её в конце января 2013 года под покровом ночи. С тех пор активисты добиваются её восстановления на прежнем месте, однако такой вариант размещения архитектурной группы в голосовании не участвовал.

При этом в опросе, начавшемся 12 апреля, такой вариант был. И 75% граждан проголосовали за возвращение композиции на Плотинку. После этого опрос срочно закрыли.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Владимир Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Также он потребовал от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева высказать своё отношение к спецоперации, проводимой Россией в защиту Донбасса и для демилитаризации и денацификации Украины.

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