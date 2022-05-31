Москва, , 04:48 — REGNUM Типичная для лета неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в начале июня в Москве. Об этом 30 мая сообщила журналистам главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Долгожданное лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, в начале июня температура воздуха в Москве будет соответствовать климатическим нормам. Характер погоды ожидается неустойчивый, но это характерно для летнего периода. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможно усиление ветра. Атмосферное давление будет повышенным.

Макарова уточнила, что в первый день лета, 1 июня, днём ожидается +22…+24 градуса, температура будет слегка опережать календарь, всего на пару градусов. К выходным станет немного прохладнее — +17…+22 градуса.

С 1 по 4 июня включительно в Москве возможны кратковременные дожди, в отдельных районах города 2 июня ожидается гроза.

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