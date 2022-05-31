Брюссель, 13 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Китайская компания Hongqi представила на авторынке Европы новый полностью электрический внедорожник e-HS9. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hongqi Hongqi e-HS9

Габариты Hongqi E-HS9 составляют: 5209×2010×1731 мм. При этом размер колесной базы равен 3110 мм. Клиренс — 200 мм. Модель представлена в шести‑ и семиместном исполнениях.

Разработкой Hongqi e-HS9 занимался бывший главный дизайнер бренда Rolls Royce — Джайлс Тайлер.

Информационно-развлекательная система автомобиля состоит из нескольких больших дисплеев. В список оборудования входят: 24 датчика, светодиодные фары Smart Matrix, современные системы безопасности и помощи водителю, удаленное обновление программного обеспечения (OTA) и автономная система управления.

Внедорожник получил два электродвигателя мощностью 218 и 333 л. с. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 4,9 с. На одном заряде аккумулятора можно проехать до 500 км.

В Норвегии новинка будет продаваться по цене от 619 900 норвежских крон (5,2 млн рублей).

Ранее британская компания Morris Garage Motors представила на европейским рынке полностью электрический кроссовер MG Marvel R Electric.

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