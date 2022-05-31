Лима, , 04:47 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо назвал инициированное в его отношении расследование по делу о создании организованной преступной группировки «политическим преследованием». Об этом перуанский президент заявил в официальном обращении.

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«Сегодня против меня развернули иррациональное политическое преследование, против меня — президента страны. И не только против президента, но и против различных министров», — заявил он.

Ранее генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении президента страны Педро Кастильо. Его подозревают в создании организованной преступной группировки и коррупции. По версии следствия, Кастильо совместно с рядом чиновников внутри перуанского минтранса занимался покровительством бизнесменов и распределял контракты на государственные проекты.