Хабаровск, , 04:45 — REGNUM В горных реках Хабаровского края после дождей может подняться уровень воды — в зоне риска окажутся Амгунь в районе имени Полины Осипенко, Тумнин в Ванинском районе, а также Бурея. Отметки воды в них повысятся до черты неблагоприятных явлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM ив пресс-службе правительства региона.

Озеро Амут. Хабаровский край Andshel

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«По прогнозу, на Амгуне к 1 июня у села имени Полины Осипенко ожидается подъем воды до 850-900 см, что соответствует уровню неблагоприятных явлений. При таких цифрах возникает вероятность подтопления доров, огородов, линий связи, автодорог. Население проинформировано. Также сохраняются риски подтоплений в поймах рек Бурея и Тумнин», — пояснили специалисты.

Ситуация с паводками в Хабаровском крае все еще нестабильная. После дождей затоплены поймы Амура на нескольких участках на глубину 0,1-1,9 метров. После весеннего паводка сохраняются подтопления в селе Гурское Комсомольского района, где в воде еще стоят четыре приусадебных участка и один отрезок автодороги. На Амуре у Хабаровска вода падает — в среднем на 10-15 см за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в зоне подтопления 17 поселений — 281 двор и 169 жилых домов. В пунктах временного размещения находятся 68 человек, люди обеспечены всем необходимым.