Лондон, 31 мая, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 31 мая впервые с 24 марта превысила $122 за баррель. Это следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным на 03:10 мск июльские фьючерсы на Brent поднялись на 0,54%, до $122,33 за баррель. Августовские фьючерсы прибавляли в цене 0,64%, до $118,33.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,45%, до $117,71.

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