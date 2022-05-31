Екатеринбург, , 04:37 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о своих доходах за 2021 год. Соответствующая информация опубликована на на официальном сайте городской думы.

Алексей Орлов Екатеринбург.рф

В 2021 году глава Екатеринбурга заработал 5,6 млн рублей. При этом годом ранее Орлов задекларировал 23,1 млн рублей. Таким образом доходы мэра упали более чем в четыре раза. В собственности у главы Екатеринбурга имеется земельный участок, жилой дом, гараж, и машиноместо. Передвигается Орлов на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200».

Примечательно, что супруга мэра задекларировала 7,2 млн дохода — на 1,6 млн больше чем у мужа. При этом женщина владеет квартирой, тремя нежилыми помещениями и двумя автомобилями марок Hyundai и BMW.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих доходах отчитались чиновники Екатеринбурга. Самым богатым из них стал вице-мэр Рустам Галямов. За 2021 год он задекларировал 4,5 млн дохода.