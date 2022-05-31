Владивосток, , 04:31 — REGNUM В Приморье 1 июня пройдут для детей концерты, спектакли, мастер-классы и конкурсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Детский праздник Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, во Владивостоке юных жителей и гостей столицы приглашают на праздник «Счастье, солнце, дружба — вот, что детям нужно», который пройдет в историческом парке «Россия — Моя история».

Также сказки, квесты и мастер-классы для детей и родителей подготовили и в Приморской государственной картинной галереи.

«Познакомившись с работами известных русских мастеров, ребятам предстоит выполнить задания по карточкам: найти определенные элементы на картинах и попробовать угадать, кто из представленных авторов мог написать то или иное произведение», — рассказали организаторы.

Развлекательную программу для детей в первый день лета подготовили и в муниципалитетах.

В Арсеньеве состоится открытие пришкольных лагерей и концертно-развлекательная программа «Маленькие дети на большой планете».

В Большом Камне на площади Дворца культуры «Звезда» пройдёт театрализованная концертная программа «Путешествие в страну детства».

На центральной площади Дальнереченска покажут праздничную программа для детей «Радуга чудес».

В Лесозаводске на площадке у дома культуры всех желающих ждут на детскую игровую программу.

В Спасске-Дальнем на центральной площади состоится городской праздник «Маленькие дети на большой планете».

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в Международный день защиты детей пройдут концертные программы, театрализованные представления и конкурсы. Учреждения образования и культуры подготовили насыщенную программу для детей всех возрастов.