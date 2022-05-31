Пхеньян, 31 мая, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Как минимум 96 200 человек с симптомами неизвестной лихорадки выявили за последние 24 часа власти Северной Кореи. Об этом 30 мая сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число случаев заражения лихорадкой с конца апреля зафиксировано более 3,64 млн, из них выздоровело полностью 3,46 млн, находятся под наблюдением медиков около 183 тыс. человек. За прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода среди пациентов с симптомами лихорадки. Таким образом, общее число погибших составляет 70 человек.

Предполагается, что в число пациентов с симптомами лихорадки входят не только инфицированные коронавирусом, так как у властей Северной Кореи, вероятнее всего, ограничены возможности тестирования на COVID-19, а следовательно, и точной диагностики. Также ничего не известно о вакцинации от коронавируса на территории КНДР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 100 тыс. случаев заражения неизвестной лихорадкой на территории КНДР. Наибольший суточный прирост случаев заражения был зарегистрирован 15 мая, тогда было выявлено 392 920 пациентов с симптомами лихорадки.