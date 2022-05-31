Якутск, , 04:09 — REGNUM В 2022 году из арктических поселков Тикси, Усть-Куйга и Батагай планируется вывезти более 20 тыс. тонн металлолома — глава Якутии Айсен Николаев рассказал о реализации в регионе федерального проекта «Чистая Арктика», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Металлолом Alexas_Fotos

В прошлом году волонтёры с участием Минобороны РФ из Тикси вывезли 300 тонн металлолома.

Ленское объединенное речное пароходство будет вывозить отходы, в том числе металлолом, до мест утилизации.

«Чистая Арктика» — проект по очистке арктических территорий от накопленных с советских времён отходов, реализация которого началась в 2021 году.