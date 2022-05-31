Гавана, 31 мая, 2022, 04:07 — ИА Регнум. На Кубе в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и падением заболеваемости COVID-19 власти отменили требование обязательного ношения защитных масок в местах скопления людей. Об этом 30 мая сообщает государственное телевидение Острова Свободы.

ИА REGNUM Маски

Их использование с 31 мая в большинстве случаев носит рекомендательный характер. Обязательным остаётся ношение масок на территории больниц и поликлиник, а также для людей, у которых наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

По последним данным, общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике превышает 1,1 млн. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8,5 тыс. человек. Из 11 млн граждан полный курс вакцинации кубинскими препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 9,96 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрирован 170 751 новый случай заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 411 пациентов с COVID-19.