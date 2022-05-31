Брюссель, 31 мая, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Юридическое оформление договорённостей по новому пакету антироссийских санкций начнут 1 июня постоянные представители Евросоюза. Об этом 30 мая сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Постпреды получили задание в среду выработать юридическое решение для имплементации политических принципов, по которым сегодня была достигнута договоренность», — уточнил Мишель.

По итогам первого дня саммита в Брюсселе страны Евросоюза достигли соглашения по введению частичного запрета на поставки нефти из России. Как пояснил Мишель, поступающая по трубопроводу нефть не попадёт под действие санкций и закупать её сможет не только Венгрия, но и другие страны Европы, не имеющие выхода к морю.

При этом глава Евросовета отметил, что речь идёт о временном исключении и страны Евросоюза в обязательном порядке рассмотрят этот вопрос позднее.

Шестой пакет санкционных мер против России должен будет пройти процедуру официального утверждения и согласования на министерском уровне в Совете ЕС. Соглашение вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата публикации не называлась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз надеется к концу 2022 года отказаться почти от 90% импорта российской нефти в рамках антироссийских санкций.