Якутск, , 04:00 — REGNUM В Якутии построят девять новых котельных и теплоисточников при поддержке Фонда ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Оборудование в новых модульных котельных

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На эти цели из средств Фонда национального благосостояния выделено 1,449 млрд рублей. Дополнительные 362 млн рублей предусмотрены в бюджете ГУП «ЖКХ РС (Я)».

«Поступление денежных средств ожидаем в ближайшее время. Реализация проекта завершится в 2024 году, что позволит оптимизировать 15 отслуживших свой срок котельных и сократить на 30 процентов затраты на топливно-энергетические ресурсы в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. При этом к источникам централизованного теплоснабжения будут присоединены новые социальные объекты и порядка 600 индивидуальных жилых домов», — пояснил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ в Москве под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, где представил проект модернизации объектов коммунальной инфраструктуры республики.