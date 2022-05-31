Улан-Удэ, , 03:59 — REGNUM Монгольская частная авиакомпания «Hunnu Air» с 31 мая возобновила рейс Улан-Батор-Улан-Удэ. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Фейсбуке.

ATR-72 Gleb Osokin

По данным компании, авиарейсы Улан-Батор-Улан-Удэ будут осуществляться по вторникам и субботам.

«Hunnu Air» одной из первых возобновила рейсы в Россию, с декабря 2021 года совершив рейсы в Улан-Удэ. Но монгольский авиаперевозчик в начале апреля временно приостановил продажи билетов на рейс «Улан-Удэ — Улан-Батор». На это повлияли несколько причин, одной из основных причин стало открытие сухопутной границы и возобновление автобусных рейсов, что намного дешевле по сравнению с авиабилетами.

Также монгольский авиаперевозчик планирует в июле начать полеты в Владивосток.

Отметим, в декабре 2021 года Россия отменила ковидные ограничения на авиасообщение с Монголией, а 30 марта все ограничения на перемещение через международный автомобильный пункт пропуска Кяхта на границе с Монголией были сняты, после чего возобновились автобусные и авиационные перевозки.