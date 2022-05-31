Красноярск, 31 мая, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Во вторник, 31 мая, в Красноярске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Майская набережная у парка им. Горького

В 07:30 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 31 мая на 1 июня ожидается до +9… +12 °C, облачно, временами дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В среду, 1 июня, в Красноярске до +20… +23 °C, облачно, временами дождь. Ночью — до +9… +13 °C, облачно, временами небольшой дождь.

В четверг, 2 июня, в Красноярске ожидается до +12… +17 °C днём и до +5… +7 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 31 мая — 1 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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