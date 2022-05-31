Анадырь, , 03:39 — REGNUM На Чукотке в Международный день защиты детей пройдут концертные программы, театрализованные представления и конкурсы. Учреждения образования и культуры подготовили насыщенную программу для детей всех возрастов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Дети играют Кристина Уколова © ИА REGNUM

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Праздник детства в Анадыре откроет турнир по мини-футболу «Локобол». Далее пройдёт конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей», состоится музыкально-развлекательная программа «Детство — это я и ты», а на школьном стадионе в это время пройдут соревнования по фигурному вождению на велосипеде с преодолением полосы препятствий.

Дворец детского творчества в Анадыре приглашает детей на театрализованную игровую программу поиска сокровищ вместе с пиратами, на эстафету и пневмо-аттракционы, а также поиграть в гигантские шашки и угоститься чаем с плюшками в чукотской яранге.

В Певеке праздник начнётся со спортивно-развлекательных игр и продолжится театрализованными, литературно-музыкальными программами с конкурсами и соревнованиями «Мир — Детство — Счастье!».

В селах Билибинского района помимо концертной программы организуют мультипоказы для детей.

Во всех муниципалитетах подготовлены выставки в библиотеках и музеях, а в дошкольных учреждениях муниципалитетов округа — квесты, викторины, музыкальные и творческие конкурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Москве запланирован большой фестиваль школ искусств.