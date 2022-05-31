Москва, , 03:39 — REGNUM Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут относительно быстро восстановить работу своих банковских карт в России, если не будут затягивать с возобновлением деятельности на российской территории. Об этом заявил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт уточнил, что вернут себе часть российского рынка банковских карт Visa и Mastercard смогут, если будут использовать грамотную маркетинговую стратегию. В частности, если им удастся предложить выгодные программы поощрения, то доля использования карт этих систем в России может восстановиться. В противном случае российские граждане предпочтут другие платежные системы.

Отметим, ранее Mastercard заявила, что потеряла $34 млн из-за приостановки деятельности в России. Почти такие же потери понесла и Visa — она осталась без $35 млн.