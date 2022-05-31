Москва, , 03:28 — REGNUM Старшина Галина Пидгурская, санитарный инструктор, с первых дней спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины неоднократно быстро, своевременно и на высочайшем профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим мотострелковой бригады. Об этом рассказали 30 мая в Министерстве обороны России.

Старшина Галина Пидгурская, санитарный инструктор Министерство обороны России

В ходе боёв с украинскими боевиками Галина, проявив мужество и самоотверженность, под плотным огнём противника сумела оказать первую помощь прямо на поле боя 20 раненым военнослужащим бригады. После этого старшина Пидгурская лично вынесла раненых бойцов из-под обстрела, сгруппировала их в безопасном месте и обеспечила маскировку укрытия.

После окончания боя Галина Пидгурская обеспечила эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд. Жизни российских военнослужащих были спасены благодаря мужеству, героизму и высочайшему профессионализму Галины Пидгурской.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужестве и героизме, которые майор Адель Кильмухаметов, командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, проявил в ходе освобождения одного из населённых пунктов от вооружённых формирований киевских боевиков.

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