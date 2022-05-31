Анадырь, , 03:25 — REGNUM На Чукотке к уполномоченному по правам человека в 2021 году поступило 143 обращения — на 22% больше, чем в 2020 году. Из поступивших обращений 26 — жалобы, остальные 117 относятся к категориям предложений или просьб об оказании правовой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Мама с ребенком Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

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Омбудсмен Ирина Сенаторова пояснили, что по защите прав детей отмечен рост числа обращений. В аппарат уполномоченного по правам ребенка обратилось 19 заявителей, тогда как в 2020 году — десять. Основное количество заявлений приходится на вопросы, связанные с правом на жилищное обеспечение: получение квартиры, улучшение жилищных условий, ремонт муниципального жилья.

На втором месте — вопросы нарушения прав несовершеннолетних в образовательном процессе.

«Зачастую граждане не осведомлены об имеющихся механизмах защиты прав и законных интересов своих детей либо они обращаются уже после вступивших в силу правовых решений, изменить которые уже практически невозможно», — добавила Сенаторова и подчеркнула, что необходимо усилить работу по правовому просвещению населения, а также обеспечить большую доступность юридической помощи для семей с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, не во всех российских регионах бизнес-омбудсмены воспринимаются местными властями, как защитники прав предпринимателей.