Анадырь, 31 мая, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Власти Чукотки отменили налог с продажи квартиры в случае, если жильё приобретается для детей-сирот — принятый закон положительно повлияет на процесс и скорость формирования специализированного жилищного фонда для этой категории получателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Получение жилья

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Из-за того, что рыночная стоимость жилья обычно превышает установленные лимиты на приобретение жилых помещений для детей-сирот, муниципалитеты испытывали трудности при покупке.

«По закону величина налога на продажу квартиры составляет 13% от стоимости жилья, если срок владения собственностью не превышает пять (в иных случаях — три) лет. Теперь, благодаря принятому закону, при продаже квартир, которые будут предоставлены детям-сиротам, срок владения собственностью, подлежащей налогообложению, будет снижен до нуля, чтобы исключить налог с продажи. При этом квартиры должны быть расположены на Чукотке», — пояснили в окружном департаменте социальной политики.

На 30 мая в списке граждан из числа детей-сирот состоят 158 человек. В этом году жильём планируется обеспечить 41 получателя. Всего с начала года фактически обеспечены отдельными благоустроенными жилыми помещениями 17 человек. На эти цели из окружного и федерального бюджетов в 2022 году выделено 123,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году введена дополнительная мера поддержки — сертификаты на приобретение жилья.