Багдад, , 02:33 — REGNUM Три ракеты разорвались возле авиабазы в провинции Анбар на западе Ирака, где находятся военные эксперты США, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в иракских вооруженных силах.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, ракеты упали за периметром авиабазы «Айн аль-Асад», которая располагается возле города аль-Багдади. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела не было. Отмечается, что после взрывов иракские силовики обнаружили пусковые установки на окраинах города Хадита.

Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за обстрелы. В ВС Ирака добавили, что группы боевиков продолжают обстреливать военные базы по всей стране.