Москва, 31 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. На участие в хакатоне Moscow City Hack направили заявки уже свыше 2 тыс. разработчиков. Об этом 31 мая сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Соревнование пройдет в период с 10 по 13 июня в онлайн-формате. Командам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы по заданию городских структур и крупных компаний.

«Заявки на участие принимаются до 6 июня, но уже сейчас мы видим, какой популярностью среди разработчиков пользуется хакатон. На сегодняшний день зарегистрировались больше 2 тыс. специалистов из 63 регионов России и 27 стран мира», — сказала Сергунина.