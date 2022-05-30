Боржоми, Грузия, 31 мая, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Бессрочную забастовку с требованием улучшить условия труда начнут сотрудники компании «Боржоми» в Грузии. Об этом 30 мая сообщила журналистам представительница пресс-службы организации Нино Размадзе.

პაატა შ Национальный парк Боржоми-Харагаули

Крупная стачка начнется в 06:00 по местному времени (05:00 мск) в городе Боржоми у здания завода. Работников компании поддерживает «Объединение профсоюзов Грузии».

Среди требований работников компании: возвращение на рабочее место 49 человек, уволенных ранее, с выплатой им зарплаты за всё время, что они значились уволенными. Третьим требованием является переоформление трудовых договоров таким образом, чтобы он стал бессрочным для всех работников компании.

В конце апреля компания IDS Borjomi Georgia, которая входит в состав IDS Borjomi International, заявила о приостановке деятельности в Грузии якобы из-за финансовых трудностей, возникших в связи с ситуацией на Украине. 19 мая компания IDS Borjomi International сообщила о готовности безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia.