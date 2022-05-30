Брюссель, 31 мая, 2022, 02:07 — ИА Регнум. ЕС и его партнеры по G7 («Группа семи») предоставят Украине еще €9 млрд в качестве финансовой помощи, написал 31 мая в своем микроблоге глава Европейского совета Шарль Мишель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Ранее в Евросовете заявили, что часть поддержки Киеву будет оказана в виде грантов, а остальное — в виде льготных кредитов. Источники финансирования и соотношение грантов с кредитами пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд на вооружение Украины. 24 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев получит только 15% от военной помощи в $40 млрд, которые будут направлены Вашингтоном.