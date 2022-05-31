Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Вступление Швеции и Финляндии в НАТО обернется для Североатлантического альянса «стратегическим кошмаром», заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд агентству Bloomberg.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, военный блок не учитывал протяженность границы между Россией и Финляндии, а рассматривал присоединение в альянс новых членов, как символический жест. Также в НАТО учитывают высокий технологический потенциал скандинавских стран, а также их совокупную военную мощь. Тем не менее эксперт считает сомнительным вклад Хельсинки и Стокгольма в общую оборону, так как страны уже давно заняты защитой собственных государств.

«Финская же территория, напротив того, представляет собой стратегический кошмар», — заявила Эшфорд.

По ее словам, общая протяженность границ между Финляндией и Россией составляет более 1,3 тыс. километров. И, считает эксперт, НАТО придется учитывать все возможные угрозы со стороны Москвы на такой большой территории. Она подчеркнула, что множество издержек по приему новых членов в Североатлантический альянс могут создать проблемы для военного блока.