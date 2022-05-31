Дублин, , 01:35 — REGNUM 11-й Всемирный картофельный конгресс стартовал в столице Ирландии Дублине 30 мая, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Белорусский картофель © ИА REGNUM

Сообщается, что впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции съезд проводится в очном формате. Для участия в мероприятии в ирландскую столицу прибыли более тысячи делегатов из 60 стран мира. На конгрессе будут обсуждаться проблемы и возможности картофельного бизнеса, а также проблемы обеспечения продовольственной безопасности и развития.

Также участники Всемирного картофельного конгресса поделятся опытом выращивания картофеля, а также продемонстрируют различные продукты питания из этого овоща. Кроме того, запланированы поездки делегатов по ирландским картофельным фермам.