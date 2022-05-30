Брюссель, 31 мая, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Договоренностей по поводу частичного запрета на ввоз российской нефти достигли лидеры стран ЕС, сообщил 31 мая в своем микроблоге глава Евросовета Шарль Мишель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, соглашение распространяется на более чем две трети объема нефтяного импорта из России. Мишель призвал к максимальному давлению на РФ с целью отмены специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны ЕС должны избегать разногласий по вопросу санкций против России.