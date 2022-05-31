Манама, , 01:12 — REGNUM Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с рабочим визитом в столицу королевства Манаму, обсудили последние региональные события и вызовы, в частности, ситуацию на Украине. Об этом 30 мая сообщает Бахрейнское информационное агентство.

Хамад Бен Иса Аль Халиф Kremlin.ru

По его данным, шейх Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркнул «важность разрешения конфликта на Украине таким образом, чтобы это отвечало интересам двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента, а также международному миру и безопасности».

шейх Хамад бен Иса Аль Халифа «Необходимо прибегнуть к диалогу и дипломатическим решениям в рамках международного права для достижения политического урегулирования, которое остановит конфликт, гарантирует безопасность и мир для всех сторон, сохранит жизни мирному населению и позволит доставить гуманитарную помощь беженцам и перемещённым лицам».

31 мая Лавров проведёт переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, будущее Украины после завершения российской специальной операции по демилитаризации и денацификации будут определять местные жители, заявил.

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