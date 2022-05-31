Брюссель, , 01:12 — REGNUM Евросоюз принял решение отключить российский Сбербанк международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против России, введенного из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот пакет санкций содержит следующие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех государственных вещательных компаний, а также персональные санкции против физических лиц», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить переход с платежной системы SWIFT на собственные решения. По словам российского лидера, платежи и финансовые операции должны проходить через прямые корреспондентские контакты финансовых учреждений дружественных стран.

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