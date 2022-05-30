Париж, 31 мая, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции приступила к изучению обстоятельств гибели оператора французского телеканала BFM Фредерика Леклер-Имоффа в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Дело открыто по факту «нападения на гражданское лицо, не участвующее в боевых действиях». В прокуратуре отметили, что Леклер-Имофф стал восьмым по счету журналистом, который погиб с начала специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее BFM объявил о том, что оператор телеканала погиб от разрыва снаряда на территории Луганской Народной Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил факт случившегося.