Оттава, 31 мая, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Законодательно запретить владеть короткоствольным оружием намерена в Канаде Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом заявил 30 мая журналистам сам политик.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Трюдо уточнил, что его партия выносит на рассмотрение парламента законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием. Это означает, что в случае принятия данного закона парламентом, нельзя будет на территории страны покупать, продавать, передавать или импортировать пистолеты и револьверы.

Премьер-министр Канады пояснил, что на данный шаг решено было пойти ради снижения числа преступлений с применением огнестрельного оружия в стране. На принятие таких мер правительство подтолкнул рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия в стране, а также трагедия в Техасе, где в начальной школе при стрельбе погиб 21 человек, среди погибших — 18 детей.

Трюдо напомнил, что правительство Канады уже ввело запрет на использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Под запрет попали 1,5 тыс. видов штурмового оружия, в том числе знаменитые американские винтовки AR-15 и M16.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Торонто умер мужчина, из-за которого в городе закрыли три школы.