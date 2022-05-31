Пекин, , 00:25 — REGNUM По меньшей мере 30 военных самолетов были направлены Народно-освободительной Армией Китая (НОАК) к берегам Тайваня, сообщило в своем микроблоге тайваньское министерство обороны.

Истребители ВВС Китая Chinamil.com.cn

По информации ведомства, летательные аппараты вошли в опознавательную зону ПВО острова. Речь идет о восьми истребителях J-11, шести Y-8, шести J-16, четырех J-10, двух Су-35, двух Су-30, а также двух самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая вооруженные силы Китая провели в районе Тайваня военные учения с целью «предостережения США».

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