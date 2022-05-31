Элиста, 31 мая 2022, 00:20 — REGNUM В Элисте назначена прокурорская проверка после отравления семи человек угарным газом в одном из многоквартирных домов в 4-м микрорайоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно предварительной версии случившегося, причиной отравления стала утечка газа в связи с неисправностью газовой колонки в одной из квартир.
«По поручению прокуратуры республики прокуратурой Элисты организована проверка в сфере исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.
Результаты проверки станут известны позднее.
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