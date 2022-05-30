Элиста, 31 мая, 2022, 00:20 — ИА Регнум. В Элисте назначена прокурорская проверка после отравления семи человек угарным газом в одном из многоквартирных домов в 4-м микрорайоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

Согласно предварительной версии случившегося, причиной отравления стала утечка газа в связи с неисправностью газовой колонки в одной из квартир.

«По поручению прокуратуры республики прокуратурой Элисты организована проверка в сфере исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Результаты проверки станут известны позднее.