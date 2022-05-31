Ростов-на-Дону, , 00:18 — REGNUM Аварийное состояние коллектора № 68 в Ростове-на-Дону могло привести к чрезвычайным ситуациям. Реконструкция коммунального объекта продолжается. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Канализационный коллектор padonak39

Решение приступить к реконструкции объекта было принято после обследования, которое выявило, что деформационные процессы продолжаются и могут привести к возникновению ЧС. В настоящее время реконструкция канализационного коллектора идёт по графику.

«Ведутся работы по закреплению разуплотненных зон грунтов, а также по благоустройству. Строительная готовность объекта — 68%. Средства федерального, областного и местного бюджетов на реконструкцию предусмотрены в полном объёме. Канализационный коллектор №68 г. Ростова-на-Дону является технически сложным и во многом уникальным. На некоторых участках глубина его залегания доходит до 84,5 метра», — уточнил Логвиненко.

Работы на объекте ведутся с мая 2021 года. Сдать отремонтированный канализационный коллектор предполагается до конца апреля 2023 года.

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