Малодербетовский район, Калмыкия, 31 мая, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по факту массового ДТП на участке трассы Р-22 «Каспий» в Малодербетовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, на трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN, микроавтобус Mercedes Sprinter, Lada Priora и кроссовер Mitsubishi, следовавшие из Новосибирской и Саратовской областей, Дагестана.

В результате дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе трое детей. Несовершеннолетние пассажиры получили ушибы грудной клетки, головы и плечевого сустава, ссадины. Пострадавшие от госпитализации отказались.

«В ходе проверки по данному факту прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.